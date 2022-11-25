Родителей убила Россия: как живут 2 осиротевших в эвакуационной колонне детей

Прошло 2 месяца со дня расстрела эвакуационной колонны в Харьковской области. Нескольким детям удалось выжить в страшной трагедии, однако из-за действий оккупантов они потеряли родителей.

Россияне 25 сентября на дороге между поселками Куриловка и Песчаное в Купянском районе Харьковской области в упор обстреляли 7 машин с гражданскими. Нескольким людям удалось скрыться.

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Дети чудом выжили после обстрела колонны в Харьковской области

Но каждый из выживших потерял в колонне кого-то из родных. Чудом спаслись, но стали сиротами, трое детей. Один ребенок сейчас находится на оккупированной территории, его судьба неизвестна.

Маленький Михаил потерял обоих родителей

Детей поначалу спасло то, что они сидели ниже взрослых и пули их обошли. Дальше из машины малышей выхватили случайные люди, ехавшие мимо и услышавшие детский плач.

Михаил – один из детей, уцелевших после российского обстрела. Мальчику сейчас – 1 год 2 месяца. Его родители – 32-летний Владислав и 34-летняя Виктория – пытались вывезти ребенка в безопасное место.

К сожалению, родители Миши погибли. Мальчик узнает своего папу на фотографии и целует его изображение.

1,2-летний Миша целует фотографию погибшего папы / Скриншот с видео Анны Черненко

5-летняя Полина также стала сиротой

5-летняя Полина – также среди тех, кому удалось спастись после ужасного обстрела колонны. Девочка потеряла во время трагедии маму и папу – 38-летнюю Елену и 36-летнего Вадима. Сейчас ребенок живет с бабушкой – Людмилой Потоцкой.

Знает все буквы и цифры, считает до ста. И даже складывает: "Ма-ма". Также пишет: "Мама", "Папа",

– рассказала бабушка Полины.

В результате обстрела колонны Полина потеряла обоих родителей / Скриншот с видео Анны Черненко

Семьи пока не могут похоронить погибших

Миша и Полина несколько недель прожили у незнакомцев, пока их искали родные. Уже месяц дети живут в новых домах, над ними оформляют опекунство бабушки.

Однако похоронить своих близких, погибших из-за обстрела колонны, семьи пока не могут. Ведь россияне подожгли автомобили и сейчас продолжается опознание тел за ДНК.

Обстрел эвакуационной колонны в Харьковской области: что известно

В конце сентября украинские военные обнаружили на Харьковщине расстрелянные гражданские автомобили.

Как выяснилось, россияне обстреляли колонну из 7 гражданских автомобилей в Купянском районе Харьковской области 25 сентября. Трагедия произошла в так называемой "серой зоне" на границе Луганской и Харьковской областей. Колонна двигалась по дороге между оккупированным Сватовым и освобожденным Купянском.

Люди уезжали, чтобы спастись от постоянных обстрелов. Они пытались уехать через Россию в другие области Украины.

Нападение на гражданских совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов. Россияне в упор обстреляли из пулеметов и гранатометов 6 стариков и 1 грузовик "ГАЗель". При этом оккупанты не обратили внимание на надпись "дети".

Первоначально сообщалось о том, что в результате военного преступления россиян погибли 24 человека, среди которых 13 детей и беременная женщина. Сразу после обстрела в нескольких автомобилях вспыхнул пожар, поэтому часть тел сгорела.

Однако 12 октября стало известно о еще одной – 25-й жертве обстрела колонны. Недалеко от места трагедии обнаружили тело 75-летней женщины, которая проползла 200 метров и умерла в посадке.

Некоторым людям удалось сбежать и добраться до сельской больницы. По словам свидетелей трагедии, оккупанты видели, что стреляют по мирным людям.

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