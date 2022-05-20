Жизнь ничего не учит: кафиры снова свезли свою технику под Чернобаевку

Доподлинно неизвестно, почему кафиры так "любят" накапливать свое вооружение на Чернобаевском аэродроме. На этот раз захватчики сосредоточили около 130 единиц разнообразной техники.

Об этом говорится в новом дневном возведении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Речь идет о перемещении в район Чернобаевки около 130 единиц военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Россияне пытались выдать свой обстрел Чернобаевки за действия ВСУ: местные не поверили

Россияне пытались выдать свой обстрел Чернобаевки за действия ВСУ: местные не поверили

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В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники,

– сообщает Генштаб Украины.

Ранее сообщалось, что войска кафиров обстреляли Чернобаевку и пытались выдать нападение за действия ВСУ. Но из-за постоянных обстрелов россиян в Херсонской области местные жители уже хорошо различают тактику действий врага. Поэтому они не повели на провокацию вражеского войска.

Что известно о ситуации в Чернобаевке – детали

Россияне пытаются хотя бы закрепиться на занятых рубежах, поэтому постоянно обстреливают все, что видят. Так, во вражеский огонь попал и Херсонский аэропорт. В результате обстрела которого погиб работник аэродрома.

Вооруженные Силы Украины не устают разбивать российские захватчики в Чернобыевке. Там нанесли уже 20 удар силам противника.

Глава Николаевской областной военной администрации рассказал об истории, распространяющих россияне о военных, вернувшихся с войны в Украине. Виталий Ким отметил, что кафиры рассказывают о массовой гибели россиян, в частности в Чернобаевке, поэтому не хотят идти на войну.

Заместителя председателя Чернобыевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова отпустили из плена кафиров.

В доме сельского головы Чернобаевки Игоря Дударя оккупанты провели обыски. Русские повредили имущество и, вероятно, нанесли телесные повреждения мужчине. Со 2 мая он находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самим медучреждением "присматривают" вражеские солдаты.

Российские оккупационные власти в мае назначили "главой" администрации Чернобаевской территориальной общины Турулева Юрия. Однако работники сельского совета отказались от сотрудничества с оккупантами. В знак протеста они покинули захваченное административное здание.

Интересно, что Чернобаевка стала "страшным сном" для российских кафиров. Между собой они уже прозвали ее "чистилищем". Это подтверждают разговоры россиян, которые удалось перехватить СБУ. В то же время из-за того, что Вооруженные Силы Украины постоянно избивают по аэродрому в Чернобаевке, россияне не могут активизировать свои наступательные действия.

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