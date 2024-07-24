Это направление сложнее им дается: Жорин высказался о вероятном наступлении врага на Запорожье

Запорожское направление является более приоритетным для оккупантов, чем Харьковское. Однако оно является сложным для продвижения вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, заметив, что на сегодня враг обладает значительным количеством ресурсов и среди личного состава, и среди техники. Хотя они продолжают нести огромные потери.

Смотрите также ВСУ вышли из Крынок: как изменилась линия фронта за неделю

Возможно ли наступление России на Запорожье

Силы обороны регулярно разбивают вражеские подразделения. Но оккупанты имеют возможность отводить их от передовой и пополнять.

К сожалению, то, сколько мы уничтожили врага еще недостаточно для того, чтобы он отказался от своих планов. И даже, разбивая определенные подразделения, оккупанты их или отводят, или пополняют. С той мобилизацией, которая есть на сегодня у них, им хватает личного состава, чтобы попробовать наступательные действия на Запорожском направлении или еще где-то на Юге,

– отметил военный.

Запорожское направление является более приоритетным для россиян, чем Харьковское. Там у них есть "коридор". И в случае его сужения у них будут проблемы с логистикой и связью с временно оккупированным Крымом.

Запорожское направление дается для них сложнее. Там гораздо труднее продвигаться. Но оно стратегически для них важнее. Ведь они там ограничены в ширине. И допустить сужение не могут, потому что это будет означать прерывание логистики и связи с Крымом. А расширить его они однозначно будут пытаться,

– подчеркнул Жорин.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил , что Силы обороны смогут остановить врага в случае очередного наступления на Запорожскую область. Украина способна дать им "хороший ответ".

Ранее в ОСУВ "Таврия" сообщили, что оккупанты продолжают пополнять личный состав на Запорожье. Сейчас там находится около 90 тысяч человек, которые рассредоточены по всему направлению. Часть из них выполняет тыловые функции. За последние три недели численность врага выросла на 2 тысячи. Однако пока признаков формирования наступательной группировки врага не обнаружили.