Си помнит этот плевок Путина: не изменилось ли отношение Китая к российским ядерным угрозам

Путин любит угрожать своим ядерным оружием. Очевидно, что это не нравится Китаю.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что Путин регулярно намекает, что Россия имеет много ядерного оружия.

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Интересная ситуация в свое время произошла после визита Си Цзиньпина в Москву в 2023 году. Тогда глава Китая четко говорил, что против не только использования ядерного оружия, но и разговоров на эту тему. И уже буквально через некоторое время Путин разместил тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Си помнит этот плевок Путина. Думаю, что Си является человеком злопамятным. Думаю, он не упустит возможности повалить Путина в грязи. Ядерная война в Европе вообще не нужна Китаю,

– сказал Зильбер.

Европа остается важным торговым партнером для Китая. И дестабилизация рынков может закончиться катастрофой для Китая. Там и так сложная экономическая ситуация: падает рынок недвижимости, сокращаются производства и появляется более дешевая рабочая сила в соседних странах.

Поэтому Си говорил о том, что не стоит размахивать ядеркой. Возможно, Путин заверил его, что только пугает, но ядерное оружие использовать не будет. Но стоит помнить, в каком состоянии еще ядерное оружие России. Здесь много разного неизвестно в этом "уравнении". Не стоит забывать, что Путин еще и трус,

– заметил Зильбер.

Ядерный шантаж России: кратко