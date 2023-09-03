Ракетный запас есть, – сказала Гуменюк, планируют ли оккупанты атаку на энергосистему Украины
В течение осени-зимы 2022 – 2023 годов оккупанты атаковали энергосистему Украины. В этом году также нужно быть готовым к любому варианту развития событий.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупанты, конечно, не сообщают, к чему они готовятся. Однако, судя по анализам, россияне уверены, что массированные ракетные удары были эффективными. А они просто не успели полностью выполнить задание.
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Будут ли массированы ракетные удары осенью и зимой
Как отметила Гуменюк, вполне вероятно, что российские оккупанты продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине. У них есть ракетный запас и они могут его пополнять.
Надо сознательно подходить к возможным угрозам. Они не обязательно сбудутся, но они возможны. Объективно говоря, ракетный запас у них есть. И возможность пополнять его тоже есть. Оккупанты имеют и воздушные, и морского базирования ракетоносители,
– заметила Гуменюк.
Все факты утверждают, что оккупанты могут прибегнуть к таким атакам. Также они постоянно ищут новые способы воздействия и давления. Украинские военные тщательно отслеживают и готовятся к защите от этих угроз.
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Ракетные обстрелы Украины: коротко
- Российские оккупанты в конце 2022 года – в начале 2023-го наносили массированные ракетные удары по энергосистеме Украины. Однако они не смогли достичь блэкаута. А с этого времени украинское ПВО усилилось.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Россия постарается создавать нам проблемы. Поэтому следует быть готовым, что зима 2023 – 2024 годов также будет сложной.
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