"Зима будет жаркой": в Минобороны Украины красноречиво отреагировали на угрозы России
В Министерстве обороны Украины отреагировали на угрозы минобороны России о "заморозке зимой" с "Шахедами". Украинское министерство пообещало оккупантам жаркую зиму.
Об этом Министерство обороны Украины сообщило в своем телеграм-канале.
Как Минобороны Украины ответило российскому министерству на угрозы?
В Министерстве обороны Украины остроумно отреагировали на российские угрозы оставить украинцев без тепла зимой.
В холод птицы летят в горящие края,
– подчеркнули в ведомстве.
Минобороны Украины ответило на угрозы России "заморозить украинцев" / Фото Министерства обороны Украины
Напомним, 14 августа российское министерство обороны опубликовало провокационный пост со словами "зимой вам будет заморозка". А также добавило фото, на котором изображены "Шахеды" и есть надпись "Как снег на голову".
Глава Центра противодействия дезинформации СНБО, реагируя на этот пост, отметил, что минобороны России таким образом и само обратилось к россиянам. По словам лейтенанта, теперь жители страны-агрессора будут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, тепла и топлива.
На угрозы минобороны России ответили и Вооруженные Силы Украины. Там подчеркнули, что Украина согреется огнем российских НПЗ.