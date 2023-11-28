Снег покрывает минные поля: какие изменения зима может принести на фронт

Ухудшение погодных условий оказывает существенное влияние на работу Вооруженных Сил Украины. Зима – это еще один непростой вызов по пути Украины к победе.

В эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов рассказал о недостатках и преимуществах непогоды на фронте. Отметим, что шторм в Черном море влияет на темп боевых действий в Украине, но не прекращает их полностью.

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Есть препятствия и преимущества

Во время непогоды ведение штурмовых действий фактически невозможно. Главная проблема для наших военных на фронте зимой – мороз. Из-за понижения температуры у защитников и защитниц могут просто отмерзнуть конечности.

Бойцы 2-й сотни "Белые Демоны" батальона Карпатская Сечь имени Олега Куцина показали, как выглядят их руки после суток дежурства на передовых позициях. Сейчас наших бойцов кроме россиян донимают погодные условия и грызуны.

Кроме того, снег создает дополнительную угрозу для жизни украинских военных – покрывает минные поля. В таких условиях разминирование становится еще более сложной задачей.

Плохая погода с одной стороны помогает украинским бойцам, а с другой – вредит,

– сказал Жданов.

По его словам, армия, которая лучше подготовит личный состав к низким температурам, будет иметь огромное преимущество. Сейчас такое преимущество на стороне Украины. Военный эксперт отметил, что наши бойцы гораздо лучше утеплены и экипированы для таких низких температур, чем российские военные.

В Укргидрометцентре сообщили, что циклон, бушующий в Украине, 27 ноября уже отошел через северо-восточные области. Однако во второй половине дня 28 ноября с юго-запада будет новый циклон.

Какая ситуация с утеплением и экипировкой бойцов зимой: смотрите видео

Как непогода влияет на военных и технику