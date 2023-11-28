В ефірі 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов розповів про недоліки та переваги негоди на фронті. Зазначимо, що шторм у Чорному морі впливає на темп бойових дій в Україні, але не припиняє їх повністю.

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Є перешкоди та переваги

Під час негоди ведення штурмових дій фактично неможливе. Головна проблема для наших військових на фронті взимку – мороз. Через зниження температури у захисників та захисниць можуть просто відмерзнути кінцівки.

Зверніть увагу! Бійці 2-ї сотні "Білі Демони" батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина показали, як виглядають їх руки після доби чергування на передових позиціях. Зараз нашим бійцям окрім росіян, дошкуляють погодні умови та гризуни.

Крім цього, сніг створює додаткову загрозу для життя українських військових – покриває мінні поля. У таких умовах розмінування стає ще важчим завданням.

Погана погода з одного боку допомагає українським бійцям, а з іншого – шкодить,

– мовив Жданов.

За його словами, армія, яка краще підготує особовий склад до низьких температур, матиме величезну перевагу. Зараз така перевага на боці України. Військовий експерт зауважив, що наші бійці значно краще утеплені та екіпіровані для таких низьких температур, ніж російські військові.

Важливо! В Укргідрометцентрі повідомили, що циклон, який вирував в Україні, 27 листопада вже відійшов через північно-східні області. Проте у другій половині дня 28 листопада з південного заходу буде новий циклон.

Яка ситуація з утепленням та екіпіруванням бійців взимку: дивіться відео

Як негода впливає на військових та техніку