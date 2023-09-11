Пилоты будут готовы в конце года: чем бы помогли истребители F-16 во время зимней кампании

Украина с нетерпением ждет американских истребителей F-16. Однако срок их поставки, прежде всего, зависит от обучения пилотов, которые смогут выполнять боевые задания.

Именно эти машины могут переломить ход войны. Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, смогут ли F-16 оградить критическую инфраструктуру от ударов. Отметим, Дания и Нидерланды передадут Украине 61 истребитель.

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"На 100% ничто никогда не защищается. Мы полтора года в состоянии войны и никак не можем этот нарратив поставить конечно и безвозвратно. Надо ставить эту точку. Даже если все оружие мира собрать в Украине, "прилеты" все равно могут быть", – отметил военный эксперт.

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Переломный момент

Базовые настройки пилота можно сформировать за четыре месяца. Черник отметил, что украинские пилоты уже учатся в течение месяца, так что в конце года мы уже можем иметь эти машины.

F-16 все погодные и все суточные. Истребители работают в любых обстоятельствах и имеют огромную номенклатуру вооружения – 105 показателей.

Нам нужны дальнобойные ракеты, которыми можно Крым полностью превратить в фейерверк и потопить главную логистическую артерию – Крымский мост, а дальше засыпать все тяжелыми бомбами,

– сказал военный эксперт.

Номенклатура очень велика от 230 килограммов до 2 тонных бомб. В режиме истребителя – перехватчика F-16 будут эффективно бороться с крылатыми ракетами. Также может наконец-то поднять Су-30 или Су-35, с которых сбрасывают бомбы УПАБ-1500Б. Она планирует в пределах до 70 километров, а ракета AIM-120 AMRAAM наносит удары на 180 километров.

"Это может быть серьезным переломом. Вопрос только когда они поступят и какое первое их количество будет", – добавил Черник.

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