Зинченко не сыграет против "Шахтера": стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" и английский "Манчестер Сити" обнародовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что несмотря на прогнозы, Исмаили сыграет в этом матче. Зато травмированных Тайсона и Марлоса заменят Фернандо и Коваленко.

Шахтер: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Майкон, Степаненко, Фернандо, Коваленко, Нем, Мораес

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Что касается "Манчестер Сити", то на матч выйдут все сильнейшие, которые есть в составе. Зато в заявку на игру не попал украинец Александр Зинченко.

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Отаменди, Ляпорт, Мэнди, Фернандиньо, где Брюйне, Давид Силва, Марез, Жезус, Стерлинг

Напомним, матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится во вторник, 23 октября. Начало матча в 22:00.