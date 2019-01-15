Зинченко рассказал о необычной системе штрафов в "Манчестер Сити"

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как действует система штрафов в английском клубе. Ее ввел главный тренер Пеп Гвардиола.

По словам Зинченко, все игроки должны прибыть на базу в 9:30.

"Мы должны прибыть к 9:30. И расписаться. Человек, сидящий с этим листком бумаги, в 9:30 встает и уходит. Те, кто не расписался, будут оштрафованы. Когда-то штрафы измерялись в деньгах. Сейчас – рулеткой. Всю команду собирают как на теорию. И ты начинаешь крутить колесо. Может выпасть прачечная. И ты тогда должен уделить 1,5 часа, чтобы помочь постирать одежду. Не то, чтобы своими руками. А просто помочь людям. Может выпасть кухня, помыть бутсы после тренировки всей команде. Всего до 1,5 часов штрафа", – рассказал Зинченко.

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Однако на этой рулетке есть и необычные задания.

"У де Брюйне и Ляпорта выпало провести тренировку в U-17. Есть "Счастливчик" – ты ничего не делаешь. Но это еще никому не выпадало. Есть и такое, что ты выбираешь друга, друг крутит, и вы делаете упражнение двое. Есть еще оплатить обед тренерскому штабу. А есть и всей команде, персоналу", – признался игрок.

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