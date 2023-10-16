Доставка правдивых новостей: как "Злая мавка" не дает Мелитополю утонуть в пропаганде

Буквально еженедельно партизаны "Злой мавки" печатают и доставляют сотни газет с правдивыми новостями жителям Мелитополя. Все, чтобы помочь не утонуть в российской пропаганде.

Недельные новости от "Злой мавки" – это то, о чем не расскажут оккупанты. Партизаны призывают, после того как прочитал газету, передай ее другим.

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"О чем не расскажут оккупанты"

Газеты доставляют в почтовые ящики, под двери, во дворы. Кроме того, местные жители передают их из рук в руки.

Наши люди продолжают бойкотировать оккупационные власти и борются с российской пропагандой! Мелитополь ждет ВСУ. Мелитополь – это Украина! Прочитал газету – передай другому!

– подчеркнула "Злая мавка".

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Как партизаны доставляют правдивые новости / Фото "Злой мавки"

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