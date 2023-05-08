"Злой Мавке" – 2 месяца: как в Мелитополе работает женское движение сопротивления, которое кошмарит врага

Российским захватчикам нет покоя на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе, ведь там уже несколько месяцев действует женское движение сопротивления "Злая Мавка".

Мелитополь продолжает находиться под оккупацией. Но это не значит, что местное население повинуется российским захватчикам. Отнюдь, ведь в городе действуют движения сопротивления. В частности, "Злая Мавка", которая уже 2 месяца не дает покоя врагу.

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Оккупантам здесь не рады

Как отмечают в женском движении сопротивления, он начал свою историю 8 марта. Символический день для того, чтобы начать противостоять пришедшим и захватившим Мелитополь россиянам. Правда, это временное явление.

За это время мы объединили более 100 активистов из Бердянска, Энергодара и Крыма, собирающих информацию для ВСУ и ежедневно напоминающих оккупантам, что они в Украине,

– отмечают в движении сопротивления.

"Злые Мавки" по оккупированным городам развесили напоминания для врага / Фото с телеграма "Злые Мавки"

"Злые Мавки" подчеркивают, что их города временно оккупированы. Но коллаборантам и оккупантам следует понимать, что их время вот-вот истечет. Более того, представительницы движения сопротивления подчеркнули, что будут помогать прогонять чужестранцев. И совместными усилиями добьются победы Украины над врагом.

Желающих они призывают приобщаться. Для этого следует перейти по этой ссылке.

Тем временем оккупанты бегут из Мелитополя