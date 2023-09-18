Оккупанты снова нанесли удар в направлении Змеиного

Российский враг продолжает атаковать и терроризировать Украину. Так, 18 сентября оккупанты в очередной раз нанесли удар в направлении острова Змеиный.

Другие подробности – пока неизвестны. Напомним, что остров Змеиный украинские военные освободили летом 2022 года.

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Россия нанесла удар по Змеиному

По информации Сил обороны юга Украины, был зафиксирован очередной удар в направлении острова Змеиный. О повреждениях – не сообщается.

Кроме этого, за минувшие сутки враг нанес 5 авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб в районы населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Веселое. Там повреждены 6 частных домов и трансформатор. К счастью, люди не пострадали.

Также за минувшие сутки враг совершил 69 артиллерийских обстрелов с использованием около 350 снарядов, в том числе 12 обстрелов населенных пунктов Херсонского района. В результате обстрелов 2 гражданских погибли, 3 ранены, повреждены 12 домов, 2 промышленных предприятия, повреждены линии электропередач.

Другие обстрелы Змеиного