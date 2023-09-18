Оккупанты снова нанесли удар в направлении Змеиного
Источник:Силы обороны юга Украины
Российский враг продолжает атаковать и терроризировать Украину. Так, 18 сентября оккупанты в очередной раз нанесли удар в направлении острова Змеиный.
Другие подробности – пока неизвестны. Напомним, что остров Змеиный украинские военные освободили летом 2022 года.
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Россия нанесла удар по Змеиному
По информации Сил обороны юга Украины, был зафиксирован очередной удар в направлении острова Змеиный. О повреждениях – не сообщается.
Кроме этого, за минувшие сутки враг нанес 5 авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб в районы населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Веселое. Там повреждены 6 частных домов и трансформатор. К счастью, люди не пострадали.
Также за минувшие сутки враг совершил 69 артиллерийских обстрелов с использованием около 350 снарядов, в том числе 12 обстрелов населенных пунктов Херсонского района. В результате обстрелов 2 гражданских погибли, 3 ранены, повреждены 12 домов, 2 промышленных предприятия, повреждены линии электропередач.
Другие обстрелы Змеиного
- Напомним, что недавно российская армия в очередной раз атаковала остров Змеиный в Черном море. Силы ПВО уничтожили БПЛА врага "Форпост". Так, БПЛА оперативно-тактического уровня военные России запустили для разведывательно-диверсионной работы. Силы противовоздушной обороны сбили его над морем.
- Наталья Гуменюк сообщала, что после возобновления судоходства из украинских портов россияне начали больше атаковать остров Змеиный. Оккупанты периодически сбрасывают туда управляемые авиабомбы.
- Кстати, ночью 30 июля российская армия атаковала остров Змеиный. При помощи тактической авиации в Черном море враг сбросил в районе острова две авиабомбы неустановленного образца.