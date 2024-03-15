Значительные разрушения и жертвы: известно чем и откуда ударили россияне по Одессе

15 марта 2024, 15:21
Читати новину українською

Источник:

Силы обороны Юга

Россия 15 марта цинично атаковала Одессу ракетами. Стало известно, каким видом вооружения враг на этот раз ударил по мирному городу.

В результате удара по Одессе есть погибшие и пострадавшие. Россия ударила баллистическими ракетами, а именно – выпустила с территории временно оккупированного Крыма "Искандер-М".

Смотрите также "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам

Разрушена трехэтажка

Силы обороны Юга рассказали о последствиях российского обстрела. В частности, стало известно, что в результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта.

Кроме этого, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор завалов,
– говорится в сообщении.

По состоянию на 15:20 15 марта известно о 14 погибших и 46 пострадавших., однако количество может возрасти.

Удар по Одессе: коротко

  • Тревогу объявили около 11 часов 15 марта. Уже через несколько минут раздались первые взрывы. Угроза сохранялась в течение 40 минут, и местные слышали по меньшей мере 4 взрыва. Впоследствии стало известно, что враг дважды ударил в одно и то же место.
  • В результате удара пострадали гражданские и спасатели и медики, которые приехали оказывать помощь пострадавшим в результате второго удара. В частности, погиб работник ГСЧС и медик. Среди них 7 раненых.
  • Также сейчас в сети активно распространяют информацию о потребности в донорской крови.

Автор: Вікторія Кульженко