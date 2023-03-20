Царь все знает, просто он дрянь, – Чичваркин об осведомленности Путина в преступлениях армии
Бытует мнение, что Владимир Путин находится в своем отдельном информационном пузыре и не знает о настоящем положении дел в его армии и стране в целом. На самом деле, он получает достаточно данных, однако использует их по-своему.
Об этом 24 Каналу рассказал российский предприниматель Евгений Чичваркин. Он сообщил, что Путин получает достаточно информации из кляуз разных силовых органов друг о друге.
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Чичваркин убежден, что Путин сейчас знает всю правду, просто видит ее под своим углом.
Путин узнает все из доносов
Предприниматель отметил, что у кремлевского диктатора несколько иное видение мира. Он считает, что Путин знает, как оснащена его армия, сколько людей погибло в России, что на самом деле происходило в Мариуполе.
В русской армии есть несколько центров силы: ПИК, ФСБ и т.д.
Он получает информацию, потому что они доносят друг на друга, чтобы потопить других и возвеличить себя в его глазах. Они, как рой, все ближе хотят быть к матке,
– добавил Чичваркин.
Он подчеркнул, что не стоит обманывать себя, как вы в 1825 году во время восстания на Сенатской площади, что царь просто ничего не знает, потому что ему не сообщают.
"Царь все знает, но он просто дрянь. В этом все дело", – резюмировал Чичваркин.
Путин приезжал на оккупированные территории: что известно
- 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, перед тем побывав в Крыму По сообщению росСМИ, он прилетел на вертолете.
- Чичваркин убежден, что туда он прибыл на самом бронепоезде. Вместе с ним приехала группа "актеров массовки", которые помогали снять хорошую картинку для телевидения.
- В Министерстве обороны Украины объяснили, что Владимир Путин приехал в Мариуполь ночью, потому что тьма на улице позволила скрыть то, что город уничтожен русскими войсками.