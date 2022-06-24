Знаю, что он на территории России, но связи нет, – сестра защитника Мариуполя
Сейчас наши защитники находятся в плену на территории России, часть находится на временно оккупированной украинской территории. С братом женщина не имеет никакой связи уже больше месяца, общалась с ним утром 20 мая, когда они последними выходили с территории "Азовстали" и с тех пор нет никакой информации.
Об этом 24 каналу рассказала сестра защитника Мариуполя Богдана Кротевича, Сандра Кротевич. Она также отметила, что с братом нет никакой связи уже больше месяца.
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Я общалась с ним утром 20 мая, когда они последними выходили с территории "Азовстали" и с тех пор у меня нет о нем никакой информации, говорит сестра защитника Мариуполя.
Он мне ни разу не звонил по телефону, поэтому я только знаю, что он где-то на территории России, но о том, в каком он состоянии и его конкретном месте пребывания, мне до сих пор неизвестно,
– отмечает Сандра Кротевич.
"Время от времени родственники других защитников рассказывают, что на 30 секунд или минуту, ребята выходят на связь. Рассказывали о том, где они и в каком состоянии, но, к сожалению, они постоянно под присмотром и то, что хотели бы сказать – нет возможности", – говорит женщина.
Мы писали письма "Красному Кресту" – не только, как родственники, а уже в качестве Ассоциации. Сейчас пытаемся наладить прямой контакт с Женевой, не только с представителями "Красного Креста" в Украине, отметила женщина.Обратите внимание! Ассоциация семей защитников Мариуполя организует в крупных городах мира акции в поддержку пленных защитников. Очень важно приобщить как можно больше людей, больше информации по ссылке.
Эвакуация защитников "Мариуполя" – важные события и даты
- Украина 16 мая приступила к процедуре эвакуации украинских военных с завода "Азовсталь". Сначала 53 тяжелораненых эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск. Там они обязаны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских защитников удалось вывезти гуманитарный коридор в Еленовку.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что из "Азовстали" выехали еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными. Однако точное количество бойцов украинская сторона пока не говорила.
- Дальше украинских бойцов должны обменять на российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что воинов непременно вернут на подконтрольные Украине территории.
- В Генштабе ВСУ отметили, что Мариупольский гарнизон полностью выполнил приказ, поскольку более 80 дней военные перетягивали на себя превосходящие силы противника.
- Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко подтвердил информацию 24 канала о том, что сотрудники Международного комитета Красного Креста в течение 18 – 19 мая посетили часть украинских военных, вышедших с завода "Азовсталь".
Разговор с сестрой защитника "Азовстали" – детали относительно бойцов: смотрите видео