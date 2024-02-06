Россия беспощадно атаковала Золочев на Харьковщине: ужасные фото руин

Харьковщина постоянно страдает от ракетных обстрелов российских захватчиков. Так, в ночь на 6 февраля враг атаковал Золочев Богодуховского района.

Известно, что в половине третьего ночи россияне обстреляли поселок в Харьковской области ракетами С-300. В результате террористических действий оккупантов разрушен трехэтажный отель, передает 24 Канал.

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Россия атаковала поселок на Харьковщине

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что разрушениям подверглись также и другие гражданские объекты. В частности, вследствие российской атаки повреждены 7 частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, а именно – магазины, кафе и киоски, и 2 админпомещения. Кроме того, по меньшей мере 5 гражданских авто также получили повреждения.

Последствия ночной атаки россиян по Золочеву / Анна Черненко, 24 Канал

Есть погибшие и пострадавшие

В результате циничной атаки по Золочеву погиб младенец – двухмесячный мальчик. Его мать находится в больнице в тяжелом состоянии.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Также известно, что 3 женщины получили ранения. У них зафиксировали взрывные травмы и осколочные ранения. Их также госпитализировали в больницу.

Обстрелы Харьковщины: что известно