Россия беспощадно атаковала Золочев на Харьковщине: ужасные фото руин
Харьковщина постоянно страдает от ракетных обстрелов российских захватчиков. Так, в ночь на 6 февраля враг атаковал Золочев Богодуховского района.
Известно, что в половине третьего ночи россияне обстреляли поселок в Харьковской области ракетами С-300. В результате террористических действий оккупантов разрушен трехэтажный отель, передает 24 Канал.
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Россия атаковала поселок на Харьковщине
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что разрушениям подверглись также и другие гражданские объекты. В частности, вследствие российской атаки повреждены 7 частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, а именно – магазины, кафе и киоски, и 2 админпомещения. Кроме того, по меньшей мере 5 гражданских авто также получили повреждения.
Последствия ночной атаки россиян по Золочеву / Анна Черненко, 24 Канал
Есть погибшие и пострадавшие
В результате циничной атаки по Золочеву погиб младенец – двухмесячный мальчик. Его мать находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также известно, что 3 женщины получили ранения. У них зафиксировали взрывные травмы и осколочные ранения. Их также госпитализировали в больницу.
Обстрелы Харьковщины: что известно
- 30 января оккупанты атаковали Харьковскую область ракетами и ударными дронами. Попадания зафиксировали в двух районах Харькова – по жилым домам в Слободском и Салтовском районах города.
- В городе повреждения получили несколько девятиэтажных домов. Так, было много выбитых окон, а весь асфальт был устлан побитым стеклом. Известно, что четверо гражданских получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Среди них 85-летний мужчина.
- Россияне усилили обстрелы Харьковщины управляемыми авиабомбами. Это очень мощные боеприпасы, которые оставляют после себя воронки 8 на 4 метра.