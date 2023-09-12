Почему Укрзализныця до сих пор не национализировала "золотой вагон" Медведчука

Виктор Медведчук имел в своем имении в Пуще-Водице железнодорожный перрон с вагоном-рестораном. Он получил его в подарок от своей жены Оксаны Марченко на день рождения.

Укрзализныця в марте 2022 года сообщала о своих планах национализировать вагон Виктора Медведчука. Его хотели использовать для перевозки людей, которые имеют онкологические заболевания и перенесли операцию, и детей.

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Что сказали в Укрзализныце

Журналисты поинтересовались у национального перевозчика, почему эти планы остались нереализованными.

Представители компании дали понять, что "золотой вагон" кума Владимира Путина находится вне компетенции Укрзализныци.

Следует отметить, что вопрос национализации, распоряжения, управления или передачи арестованного имущества, которым является вагон, находится вне компетенции АО Укрзализныця, и лежит в плоскости компетенций правоохранительных и судебных органов,

– говорится в ответе на запрос.

В компании также признали, что Укрзализныця действительно говорила о готовности задействовать указанный вагон для перевозки детей и послеоперационных больных.

Что этому предшествовало

Журналисты обнаружили у Медведчука вагон-ресторан от компании Pullman. Эта фирма производит автомобили и вагоны люкс-класса. Такие вагоны-рестораны были популярны среди богатых европейцев в прошлом веке.

"Золотой вагон" состоит из основного зала, вмещающего примерно 40 человек, вип-купе, туалета, кухни, барной стойки. На баре были замечены стаканы с позолоченым гербом страны-агрессорки от российского "Кубачинского комбината".

Когда информация об этом вагоне получила широкую огласку, Укрзализныця заявила, что готова его национализировать. Однако в компании тогда отмечали, что сначала нужно провести краткий технический осмотр. В тот момент все вагоны-рестораны перевозчика были задействованы в эвакуации населения из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Что с другим имуществом предателя