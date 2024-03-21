Пункт пропуска "Зосин – Устилуг" могут разблокировать: когда это произойдет

Польская сторона готова разблокировать один из пунктов пропуска. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Днем 21 марта стало известно, что польские фермеры разблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Медика – Шегини". Впрочем, четыре других направления еще заблокированы.

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Что говорят в таможенной службе о прекращении протеста

На польской границе планируется разблокирование пункта пропуска "Зосин – Устилуг". По информации польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00 временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин". Сообщается, что движение будет осуществляться без осложнений,

– написали там.

То есть в планах процесс разблокировки есть. Вечер покажет, реализуется ли это.

Какая ситуация на польско-украинской границе

Заблокированы пункты пропуска Ягодин, Устилуг, Угринов и Рава-Русская. Там, конечно же, большие очереди из машин. Кое-где протестующие пропускают некоторые грузовики, но очень малое количество.

Иногда не пускают даже легковые авто, были и сообщения, что не пускают пассажирский транспорт. Все детали о ситуации на границе 24 Канал собирает в одном материале.

собирает в одном материале. Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что поляки используют разные методы на разных пунктах пропуска. Это означает, что в одних случаях идет усложнение движения, в других – полное его блокирование.

Речь идет лишь о временном прекращении протеста.