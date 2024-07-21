ВСУ уничтожили пусковую ЗРК "Бук-М1" оккупантов: феерическое видео

Украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Россияне пытались скрыть его в лесопосадке, однако наш дрон заметил военную технику оккупантов.

Операцию осуществил экипаж роты беспилотников из батальона 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ во взаимодействии с Оперативной группировкой войск "Таврия". Военные не сообщили, когда уничтожили ЗРК россиян, пишет 24 Канал.

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Как ВСУ уничтожили вражеский дрон

Что случается, когда украинский дрон в воздухе снимает российскую систему противовоздушной обороны?

Правильно, она взрывается. А в случае 14 отдельного полка БПАК – еще и взрывается очень красиво,

– заявили в СтратКоме ВСУ.

Как ВСУ уничтожили вражеский ЗРК: смотрите видео

Кстати, 19 июля украинские военные сбили в Донецкой области Су-25. Это случилось тогда, когда вражеский самолет обстреливал позиции украинских военных.

За прошедшие сутки Россия потеряла на фронте: