ВСУ уничтожили пусковую ЗРК "Бук-М1" оккупантов: феерическое видео

21 июля 2024, 13:34
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Источник:

Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ

Украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Россияне пытались скрыть его в лесопосадке, однако наш дрон заметил военную технику оккупантов.

Операцию осуществил экипаж роты беспилотников из батальона 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ во взаимодействии с Оперативной группировкой войск "Таврия". Военные не сообщили, когда уничтожили ЗРК россиян, пишет 24 Канал.

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Как ВСУ уничтожили вражеский дрон

Что случается, когда украинский дрон в воздухе снимает российскую систему противовоздушной обороны?
Правильно, она взрывается. А в случае 14 отдельного полка БПАК – еще и взрывается очень красиво,
– заявили в СтратКоме ВСУ.

Как ВСУ уничтожили вражеский ЗРК: смотрите видео

Кстати, 19 июля украинские военные сбили в Донецкой области Су-25. Это случилось тогда, когда вражеский самолет обстреливал позиции украинских военных.

За прошедшие сутки Россия потеряла на фронте:

  • личного состава – 566 710 (+1100) человек,
  • танков – 8266 (+9),
  • боевых бронированных машин – 15963 (+46),
  • артиллерийских систем – 15586 (+44),
  • РСЗВ – 1121 (+0),
  • средства ПВО – 896 (+1),
  • самолетов – 362 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12402 (+52),
  • крылатые ракеты – 2401 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21036 (+68),
  • специальная техника – 2616 (+9).

Автор: Діана Квасневська