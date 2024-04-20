Сверхточная работа: ВСУ показали видео уничтожения российского дрона из редкого ЗРК Crotale
Источник:Александр Павлюк
Украинские военные на фронте поразили вражеский дрон французским ЗРК Crotale. Видео соответствующей работы поделился командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.
Стоит отметить, что Украина получила всего два ЗРК Crotale от Франции. Этот комплекс имеет малый радиус действия, и он идеально уничтожает российские беспилотники.
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Уничтожение БпЛА
Александр Павлюк показал видео боевой работы подразделений ПВО Сухопутных войск. Так, бойцы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили российский разведывательный БпЛА оперативного уровня.
Сообщается, что работа велась с французского ЗРК Crotale.
На обнародованном видео можно увидеть, как выглядит пуск ракеты ЗРК и попадание во вражеский беспилотник с экрана французского комплекса.
Работа ЗРК Crotale по российскому дрону: смотрите видео
Потребность Украины в ПВО
- Украина нуждается в большем количестве противовоздушной обороны, чтобы эффективно обороняться от России. Как отметили в ISW, именно недостаток ПВО позволяет россиянам продвигаться в Донецкой области. Российские самолеты могут свободно действовать на определенных критических участках фронта.
- Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что Украине нужны подразделения РЭБ, глубокоэшелонированная оборона различных радиусов действия. Например, для сбивания дронов идеальными являются "Гепарды", Terrahawk Paladin, "Эвенджеры", "Равены", а ракет – Patriot.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Совета Украина – НАТО заявил, что ожидает новые анонсы о передаче дополнительных систем ПВО для Украины уже в ближайшее время. Альянс определил системы, которые потенциально можно передать нашему государству.