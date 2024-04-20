Сверхточная работа: ВСУ показали видео уничтожения российского дрона из редкого ЗРК Crotale

Украинские военные на фронте поразили вражеский дрон французским ЗРК Crotale. Видео соответствующей работы поделился командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.

Стоит отметить, что Украина получила всего два ЗРК Crotale от Франции. Этот комплекс имеет малый радиус действия, и он идеально уничтожает российские беспилотники.

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Уничтожение БпЛА

Александр Павлюк показал видео боевой работы подразделений ПВО Сухопутных войск. Так, бойцы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили российский разведывательный БпЛА оперативного уровня.

Сообщается, что работа велась с французского ЗРК Crotale.

На обнародованном видео можно увидеть, как выглядит пуск ракеты ЗРК и попадание во вражеский беспилотник с экрана французского комплекса.

Работа ЗРК Crotale по российскому дрону: смотрите видео

Потребность Украины в ПВО