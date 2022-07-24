NASAMS на защите украинского неба: генерал рассказал, какие города можно прикрыть

Украина должна получить современные зенитно-ракетные комплексы NASAMS. При условии больших поставок норвежских ЗРК украинское небо можно прикрыть до конца 2023 года.

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Ранее в воздушных силах отметили, что Украина получит две батареи NASAMS.

К теме Европейские истребители нужны Украине не только на поле боя: объяснение Пономаренко

Первые ЗРК NASAMS могут прикрыть небо над Киевом

Первые ЗРК, которые получит Украина, прежде всего, могут прикрыть небо над Киевом.

Надо прикрывать столицу, центр принятия решений, а еще одну использовать кое-где,

– объяснил Романенко.

Генерал объяснил, что радиус действия NASAMS с улучшенными ракетами по высоте достигает 20 километров и 40 километров по дальности. Вместе с тем, во время боевых действий из ЗРК еще не проверялись. Однако они смогут работать по баллистическим и крылатым ракетам. Должны сбивать NASAMS и российские "Искандеры".

За NASAMS страны стоят в очереди, – Воздушные силы ВСУ

Ранее в Воздушных силах ВСУ отметили, что эти ЗРК – современные и стоят на вооружении в очень немногих странах мира. За NASAMS приходится "стоять в очереди". Вместе с ЗРК Украине должны передать пусковые установки, машины для зарядки, выявление целей и обслуживание комплексов. Однако никакие детали до самой передачи не сообщают.

Читайте также Россия потратила половину запасов высокоточных ракет: как это повлияет на удары кафиров по Украине

Преимущество ЗРК NASAMS: информация Defence Express

Эксперты говорят, что две батареи NASAMS могут закрыть большую часть воздушного пространства над Киевом и окрестностями.

Радиолокатор ЗРК может обрабатывать примерно до 60 целей одновременно, равно как и на 15 целей выдавать указания.

Батарея ЗРК NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок, каждая из которых несет шесть ракет.

Узнайте в видео – сколько HIMARS и MLRS дадут ВСУ: