Не просто ЗРК: чем особенный комплекс "Панцирь", который могли уничтожить возле Белгорода

Под российским Белгородом украинские военные, скорее всего, уничтожили российский комплекс ПВО "Панцирь-С1". Это дорогостоящая ПВО наземного базирования.

Вероятно, россияне потеряли уже два таких комплекса за последнее время. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что "Панцирь" – это универсальный комплекс, который очень нахваливали россияне.

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Активное уничтожение российской ПВО

Накануне, 22 июня, появилась информация о том, что в пригороде Белгороде могли уничтожить "Панцирь-С1". Местные, снимавшие видео удара, жаловались, что теперь эта ПВО не сможет перехватывать ракеты. Губернатор Белгорода взамен заявил, что это, мол, горела трава.

За последние дни ВСУ могли отминусовать сразу два таких комплекса. Заметим, что один "Панцирь" стоит около 14 миллионов долларов.

Это не просто ЗРК, а ЗРГК – то есть зенитный ракетный пушечный комплекс. То есть на нем есть и пушки и ракеты. Это универсальный комплекс, который действует по целям на малых высотах. Потенциально они могут сбивать много целей,

– объяснил Игорь Романенко.

Однако, как показывает практика, российская ПВО "сбивает" цели разве что собой. Такая же участь постигла и российские С-300/С-400, которые показали себя неэффективно. К слову, из-за этого в Крым перебросили более новые установки С-500. Однако насколько результативными будут их показатели – покажет время.

"Всего за этот год мы продвинулись к тому, чтобы сделать воздушную зону над нашим Крымом для всех летательных аппаратов России. В прошлом году у нас было стратегическое достижение на море, а в этом году мы достигаем результатов в воздухе. Для этого нам нужны еще дополнительные средства", – отметил военный эксперт.

В частности, для Украины важными в этом смысле являются дальнобойные ракеты ATACMS и, конечно, истребители четвертого поколения – то есть F-16. Тогда уничтоженных российских ПВО и не только будет еще больше.