Patriot необходимы Харькову: что могли бы сделать эти системы ПВО в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили во время встречи в Киеве необходимость двух ЗРК Patriot для Харьковской области. В комплексном варианте это может быть очень серьезным фактором, который уменьшит, но не остановит нанесение ударов по Харькову.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, в мире не существует такой системы противовоздушной обороны, которая гарантирует стопроцентное сбитие всех объектов.

Читайте также Байдену нужны победы: с чем связан необъявленный визит Блинкена в Киев

"То есть говорится о развертывании комплекса Patriot. В комплексном варианте это может быть очень серьезным фактором, который уменьшит, но не остановит нанесение ударов по Харькову. Потому что не существует в мире такой системы противовоздушной обороны, которая гарантирует стопроцентное сбитие всех объектов", – сказал он.

Кроме того, расстояние от зоны запуска российских ракет до Харькова является небольшим. А ПВО – это система обороны. Она не может наносить упреждающие удары.

Увеличение эффективности ПВО

Сергей Грабский отметил, что можно поднять эффективность украинской противовоздушной обороны. Но это не может гарантировать стопроцентную защиту объектов, которые расположены так близко к границам.

Ни одна система Patriot не способна, как и другая система противовоздушной обороны, бороться с управляемыми авиабомбами. Это фактически кусок металла, который снаряжен взрывчаткой. Он летит по задней траектории, сбить его очень трудно,

– объяснил военный эксперт.

Украине необходимо усиление системы ПВО, в частности, на Харьковском направлении. Это снизит эффективность использования Россией средств поражения.

Ситуация в Харьковской области: последние новости