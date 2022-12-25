Еще больше Patriot: Украина уже работает, чтобы получить новые системы ПВО от США

Украина уже работает над тем, чтобы получить еще большее ЗРК Patriot от США. Вашингтон только в декабре решил предоставить Украинке эти системы противовоздушной обороны.

О том, что Киев ожидает получить еще больше Patriot от Вашингтона, в эфире телемарафона заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она процитировала слова Владимира Зеленского во время встречи с Джо Байденом, который поблагодарил за Patriot и в то же время отметил, что Украина будет просить о новых системах ПВО.

Узнайте больше Карты, деньги, батарея Patriot: как Зеленский объединил Конгресс и почему наступает новый этап войны

Украина работает, чтобы объявленная батарея от США не была единой

Мы можем не только ждать, но и работаем над этим. Я могу процитировать президента Зеленского на его пресс-конференции с Байденом; "Я могу сказать спасибо за системы Patriot и следующий месседж – что нам нужно больше Patriot". Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы,

– сказала она.

Кроме того, посол рассказала о конкретных результатах визита Владимира Зеленского в США. По ее словам, в Конгрессе "сильно активизировался процесс принятия решений". Речь идет о:

законопроекте о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США;

помощи Украине в 45 миллиардов долларов;

поправке о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов в качестве помощи Украине.

Также Маркарова отметила работу по пакету безопасности. По ее словам, в пакете, кроме Patriot, "много новых возможностей".



Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Украина получила ЗРК Patriot от США: что известно