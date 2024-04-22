Ракета упала в 10 километрах от дома, – Сикорский сказал, почему Польша не дает Patriot Украине

Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot, поскольку сама имеет только две батареи в наличии. В то же время помочь в защите украинского неба могли бы страны Западной Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания Совета по иностранным вопросам в Люксембурге, передает корреспондентка 24 Канала.

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Радослав Сикорский отметил, что Польша сама страдает от ракетных атак со стороны России, поэтому не может предоставить дополнительные системы ПВО для Украины.

Польша является прифронтовым государством, и мы имеем нарушения нашего воздушного пространства российскими крылатыми ракетами. В том числе одна из них упала в 10 километрах от моего собственного дома в прошлом году,

– сказал Сикорский.

Он рассказал, что Польшу защищают только две системы ПВО Patriot, которые покрывают территории военных тренировочных центров. По его мнению, те системы ПВО, которые расположены в Западной Европе, были бы полезнее на войне в Украине.

Министр иностранных дел Польши также напомнил, что страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы убедить Владимира Путина, что война в Украине была ошибкой. Он также призвал тратить на помощь и оборону больше, и это бы способствовало победе Украины.

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