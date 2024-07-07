Дополнительное усиление защиты неба: Нидерланды передадут Украине еще один Patriot

Новое правительство Нидерландов передаст Украине новую военную помощь. Среди вооружения также будет содержаться дополнительный комплекс Patriot.

Новый комплекс Patriot должен дополнительно усилить защиту украинского неба. Об этом министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве.

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Украина получит еще один Patriot от Нидерландов

Дмитрий Кулеба отметил, что вместе с нидерландскими партнерами удалось обсудить передачу Украине дополнительного ЗРК Patriot. В частности, удалось утвердить, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину.

Глава украинского МИД также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Кроме того, Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел в Украине.

Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта у вас были судебно-экспертные возможности, чтобы обеспечить справедливость для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта,

– подчеркнул Вельдкамп.

Глава нидерландского МИД также отметил, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, который выиграла Россия.

Стоит отметить, что поездка в Украину стала первым зарубежным визитом для новых министров обороны и иностранных дел Нидерландов Рубена Брекельманса и Каспаро Вельдкампа.

Ранее Германия передала Украине третий комплекс Patriot. Этот зенитный ракетный комплекс уже прибыл в Украину и защищает наше небо от вражеских воздушных целей.