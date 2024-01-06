Может ли быть дефицит ракет для Patriot: Игнат расставил все точки над "и"
Юрий Игнат прокомментировал публикации западных СМИ насчет ЗРК Patriot. Они писали, что могут возникнуть проблемы со снабжением ракет-перехватчиков для этих систем ПВО.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выступил в эфире телемарафона. У него поинтересовались, откуда у The New York Times информация о вероятности дефицита ракет для ЗРК Patriot и соответствует ли она действительности, передает 24 Канал.
К теме Patriot спасает тысячи жизней в Украине: NYT объяснили, что будет в случае нехватки ракет ПВО
Что сказали в Воздушных силах
Юрий Игнат отметил, что к нему часто обращаются иностранцы с вопросами, на которые у него нет ответов и на которые он не имеет права отвечать. Поэтому эти представители западных медиа ищут какие-то свои анонимные источники.
Как пояснил спикер, с такой интенсивностью боевых действий, которые были 29 декабря и 2 января, Украине потребуется больше боеприпасов для ЗРК Patriot. С помощью этих систем ПВО мобильные огневые группы сбивают крылатые и баллистические российские ракеты.
Он отметил, что дефицит ракет у Украины был, есть и будет всегда. Ведь Россия атакует нас огромным количеством средств воздушного нападения. Это и ракеты, и дроны. Игнат напомнил, что иногда в сутки количество вражеских БПЛА доходит до сотни.
Поэтому, конечно, обращается наше высшее военно-политическое руководство к партнерам для того, чтобы ту потребность, которая есть после какого-то периода, пополнять в Украине для отражения воздушного нападения. Это логично. Мы не можем держать в Украине большое количество ракет на каких-то площадках, потому что враг узнает,
– отметил Игнат.
Он подчеркнул, что Украине нужно постоянно пополнять те ракеты, которые она тратит. По его словам, сейчас эта тема остро стоит. В то же время, Игнат отметил, что сейчас все делается для того, чтобы мы были с защитой.
Другие заявления Игната
- Недавно командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев во время общения с западными СМИ призвал партнеров предоставить Украине больше военной помощи. Генерал-лейтенант заявил, что мобильные группы ПВО Киева имеют достаточно количество боеприпасов для переносных ЗРК, чтобы отразить еще несколько мощных атак со стороны России.
- Впоследствии представитель ВС ВСУ сделал важное уточнение относительно слов Наева. Он назвал зенитные ракеты дефицитным товаром, который Украина получает от партнеров по необходимости. Игнат напомнил, что наше государство не производит эти ракеты и не разворачивает склады для их хранения, потому что эти объекты обязательно станут приоритетной целью для России.
- Ранее Юрий Игнат сообщал, что с помощью ЗРК Patriot удалось сбить уже 15 российских "Кинжалов". В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО этого типа, потому что они помогают защищать наше небо не только от российских ракет, но и от самолетов оккупантов.