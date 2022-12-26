США составили спецплан, чтобы ускорить развертывание Patriot в Украине: когда прибудет ПВО
Источник:AP
Правительство США разработало план по ускоренному развертыванию ЗРК Patriot в Украине. Развернуть батарею в Украине планируют вдвое быстрее обычного.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, американское правительство разработало специальный план, чтобы подготовить батарею Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.
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ЗРК Patriot планируют развернуть через полгода
Сообщается, что обычно подготовка к развертыванию ЗРК Patriot длится до года.
Кроме того, Кулеба сказал, что "совершенно удовлетворен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США, что стало его первой заграничной поездкой за время полномасштабного вторжения России.
Украина получит ЗРК Patriot: что об этом известно
- США объявили новый пакет помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Известно, что Вашингтон согласился передать Украине одну батарею ЗРК Patriot, о чем Киев просил с 2021 года.
- Отметим, что одна батарея состоит из 4 пусковых установок. Также Украина получит все необходимое оборудование для батареи.
- Пока в США не сообщали, какую именно модификацию Patriot получит Украина. Если это последняя Patriot PAC-3, тогда ВСУ смогут сбивать даже баллистические ракеты.
- Украина не только получит систему Patriot. Вскоре наши военные будут проходить обучение, чтобы эффективно управлять ЗРК. Кроме того Украина уже ведет переговоры, чтобы увеличить количество Patriot от США.