Италия и Франция планируют закупить Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T, – СМИ
Источник:l'opinion
Союзники Украины объединяют усилия, чтобы помогать нашему государству преодолеть Россию. Усилить защиту неба над нашей страной помогут Италия и Франция, которые купят 700 зенитных ракет.
Речь идет о ракетах, которыми оснастят комплекс противовоздушной обороны SAMP-T. Его вскоре передадут на оснащение нашей армии, чтобы мы более эффективно противостояли российским атакам.
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Закупят ракет на 2 миллиарда евро
Заметим, что предшествовала этому решению встреча министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и его итальянского коллеги Гвидо Крозетто. В Риме они обсудили вариант поддержки Украины в борьбе против российской агрессии. Речь о передаче ЗРК SAMP-T, которая известна на весь мир под названием Mamba.
Но это еще не все. Главы оборонных ведомств договорились о покупке 700 зенитных ракет Aster-30. Они обойдутся обеим странам в 2 миллиарда евро.
Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши общие производственные мощности, в частности в сфере противовоздушной обороны,
– отметил Себастьян Лекорню в твитере.
Украина может получить истребители
- Заметим, что Великобритания готова передать Украине истребители. Правда, есть одно условие, которое зависит напрямую от российской армии.
- Нам самолеты передадут, когда российские войска отойдут. После этого истребители будут патрулировать воздушное пространство над Украиной. Правда, пока непонятно, что кроется за словами "отход". Или это о частичном освобождении нашего государства, или о полном.
- Добавим, что сейчас ведутся серьезные дебаты вокруг передачи Украине истребителей F-16. Часть государств-союзников это всячески поддерживает. Но есть и те, кто опасается такого решения. Мол, это станет причиной эскалации.
- Но это еще не все. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что наше государство ждет немалая военная помощь. Речь идет о том, что международные партнеры передадут нам 321 тяжелый танк. Остается одно "но": мы не знаем, когда это будет.