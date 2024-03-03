Ибо нужна в другом месте, – Фицо заявил, что Италия выведет систему ПВО SAMP/T из Словакии
Источник:Aktuality
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Италия выведет из страны систему противовоздушной обороны SAMP/T. Этот комплекс итальянская сторона предоставила словацкой в аренду.
Фицо также пожаловался на то, что из-за решения Италии вывести SAMP/T из страны под угрозой будут находиться стратегические объекты в Словакии.
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Фицо заявил, что Италия выводит из Словакии SAMP/T
Роберт Фицо отметил, что получил сообщение от итальянского правительства, что итальянскую систему ПВО SAMP/T, которую стране предоставили в аренду на год, выведут из Словакии, потому что она нужна в другом месте.
Словацкий премьер также подчеркнул, что из-за этого решения без защиты остаются стратегические объекты страны, в частности атомные электростанции. Кроме того, он добавил, что предыдущее правительство "подарило" Украине исправную российскую систему ПВО С-300 в начале вторжения России.
Затем у нас некоторое время были американские системы Patriot, впоследствии и они ушли, а теперь тоже идут итальянцы, – пожаловался Фицо.
Стоит отметить, что в 2023 году итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T заменила американскую систему Patriot в Словакии. Пока неизвестно, куда именно итальянцы переместят систему SAMP/T.
Глава МИД Словакии встретился с Лавровым
- Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 3 марта встретился и провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоялась на дипломатическом форуме в турецкой Анталии.
- В частности, политики сделали фото, на котором они ручкаются. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо "одобрил" такую встречу и действия главы словацкого МИД в целом.
- Во время переговоров Бланар призвал к "скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами конфликта" и "прекращению боевых действий". Лавров заявил, что Словакия "однозначно отклонила" предложение президента Франции Эммануэля Макрона и не будет отправлять словацких военных на территорию Украины.
- Стоит отметить, что инициатором диалога со Словакией стала Россия. Фицо объяснил, что встреча с Лавровым – пример "сбалансированной и суверенной внешней политики Словакии в отношении всех сторон мира". Оппозиционные словацкие политики очень резко осудили и Бланара, и Фицо за содействие встрече с Лавровым.