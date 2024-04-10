Подготовка к наступлению: в 3 ОШБр рассказали, могут ли "зубы дракона" остановить врага

Сейчас оборонительные рубежи строятся почти во всех регионах Украины. Строительство фортификационных сооружений необходимо для отражения наступления россиян, которое может состояться в конце весны - начале лета.

Так называемые "зубы дракона", которые устанавливает Украина, в значительной степени помогают военным. О строительстве оборонительных рубежей рассказал командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр Сергей Тищенко.

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Оборонительные сооружения могут остановить противника

Противотанковые бетонные надолбы, безусловно, помогают, потому что, если их ставить правильно, по технологии, в три ряда, с егозой (колючая проволока, – 24 Канал) между ними, в несколько рядов и с противопехотным минированием, то ни бронетехника противника не пройдет, ни пехота не сможет их эффективно, успешно растянуть. Особенно, если они между собой стягиваются тросами,

– объяснил военный.

Сергей Тищенко также добавил, что сейчас в Украине наконец в полной мере обратили внимание на строительство инженерно-фортификационных сооружений вдоль всей линии фронта.

По его словам, такие сооружения могут сдержать проход противника – как танковых колонн или бронегрупп, так и пехоты. В то же время комплекс мероприятий пока нельзя назвать достаточным.

Конечно, что комплекс мероприятий пока не настолько достаточен, но то, что сейчас уже происходит, лично я, как инженер, расцениваю как очень хорошо,

– подчеркнул военный.

Тищенко также рассказал, что россиянам непросто будет преодолеть противотанковые рвы на бронетехнике, на которой передвигается личный состав. Поэтому им придется "придумывать инженерные способы преодоления рвов".

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