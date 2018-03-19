Звезда фильма "Фантастические звери" Эдвард Редмэйн второй раз стал отцом

Оскароносный актер, звезда фильмов "Фантастические звери" и "Девушка из Дании" Эдвард Редмэйн и его жена Ханна стали родителями во второй раз.

У супругов родился сын. Эдди и Ханна сообщили о радостном событии в The Times. Также пара воспитывает дочку Айрис, которой исполнится летом два года.

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"10-го марта 2018 года у Ханны (Бегшоу) и Эдварда родился сын, Люк Ричард Бегшоу, брат Айрис", – говорится в сообщении.

Эдвард Редмэйн и его жена Ханна теперь имеют двух детей

Напомним, Редмэйн и Бегшоу поженились в декабре 2014-го после двух лет отношений. Ханна работает в сфере пиара.