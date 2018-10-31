Звездный футболист "Миная" не сыграет против "Динамо": известна причина

Полузащитник "Миная" Михаил Кополовец не сыграет с "Динамо" из-за травмы – подозрение на мениск.

34-летний игрок "Миная" в ближайшее время поедет в Германию на обследование, где ему поставят окончательный диагноз и назначат курс лечения.

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Ранее главный тренер "Миная" говорил о том, что рассчитывает на Кополовца и других опытных футболистов, которые должны помочь команде побороться с "Динамо" и попробовать добыть позитивный результат.

Не хотел этого говорить, но неделю назад я сильно травмировался и скорее всего не буду играть с киевлянами. Готовлюсь к операции в Германии: у меня возникли проблемы с двумя менисками и вдобавок к этому, я серьезного повредил колено во встрече с "Черкащиной-Академией". Мне очень жаль, ведь эту игру я ожидал полтора месяца. Возможно, это был бы мой последний матч с киевлянами,

– рассказал Кополовец в интервью FootBoom.

Напомним, что матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Минай" будет принимать "Динамо", состоится в среду, 31-го октября. Начало встречи – в 14:00.

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