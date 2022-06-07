Звуки стрельбы или взрывов, которые слышат в последнее время жители Одессы и области – это обучение

В Одесской области в течение 7 июня ситуация была спокойной и российские военные не совершали обстрелов. Звуки взрывов, о которых сообщали местные жители, вызваны военными учениями.

В Одессе все спокойно, – ова

Соответствующую информацию сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, в Одесской области все спокойно и обстрелы не были зафиксированы.

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По словам Марченко, сообщения о стрельбе в разных районах Одессы и области, вызванные военными учениями. Глава Одесской ОВ сообщил, что украинские военные почти ежедневно проводят учения.

В последнее время появляются многие сообщения о стрельбе в разных районах Одессы и области. Прошу жителей не беспокоиться. Наши военнослужащие почти ежедневно проводят учения, поэтому иногда можете слышать стрельбу или взрывы,

– сказал Марченко.

Заметим, что с утра 5 июня в Одессе также были слышны звуки взрывов . Под огнем врага оказалась Николаевская область, потому взрывы, которые слышали одесситы, это обстрелы соседней области, которые шли с моря.

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