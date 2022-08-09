Работа вражеской артиллерии: в Запорожье объяснили звуки взрывов, которые слышали в городе

В Запорожье 9 августа местные слышали громкие звуки взрывов. Власти выяснили, что это работала ствольная артиллерия оккупантов по населенным пунктам области.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что сейчас в самом Запорожье все спокойно.

К теме россияне собираются разместить ПВО у ЗАЭС, но не могут возобновить подачу газа в Энергодаре

Однако он объяснил громкие звуки, которые слышали жители Запорожья.

По предварительной информации, это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района,

– написал он.

Оккупанты хотят провести "референдум" на Запорожье: главное

Ранее оккупанты уже сообщали о намерении провести так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях 11 сентября 2022 года.

8 августа в Мелитополь свезли массовку, перед которой гауляйтер Евгений Балицкий подписал так называемое "распоряжение" о проведении "референдума" о присоединении к россии.

Но сопротивление местных жителей вынуждает врага менять свои планы. Так захватчики не исключали, что в Мелитополе "голосование" будут проводить дома.

В то же время, мэр города Иван Федоров подчеркнул, что 90% мелитопольцев настроены решительно против присоединения к россии. Местные жители партизанят или волонтерят и все это, несмотря на террор на временно оккупированных территориях.

Видео по теме – в Крыму мощные взрывы на военном аэродроме