Работа вражеской артиллерии: в Запорожье объяснили звуки взрывов, которые слышали в городе

9 августа 2022 , 17:38
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Источник:

телеграм Анатолия Куртева

В Запорожье 9 августа местные слышали громкие звуки взрывов. Власти выяснили, что это работала ствольная артиллерия оккупантов по населенным пунктам области.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что сейчас в самом Запорожье все спокойно.

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Однако он объяснил громкие звуки, которые слышали жители Запорожья.

По предварительной информации, это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района,
– написал он.

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Автор: Марія Бондар