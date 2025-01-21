США роблять наголос на егоїстичному інтересі

Вона містила у собі декілька ключових месиджів, які будуть в основі зовнішньої політики США за 47-го президента – Дональда Трампа. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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1. Світовий порядок, який США будували із 1945 року, застарів. Більше зиску (особливо в останні 35 років) від нього отримують вороги США, а не власне США і їх громадяни.

2. Урізання суверенітету, особливо в останні 35 років – то є помилка.

3. Треба будувати новий світовий порядок.

4. В рамках побудови нового світового порядку США будуть керуватися вузьким егоїстичним інтересом, а не інтересами системи.

5. Захист прав людини важливий, але це не єдиний (і не ключовий) пріоритет для США.

6. США могутні, але не всемогутні. Тобто під себе переробити світ ніхто не намагатиметься.

Будемо сподіватися, що в команді 47-го президента не забудуть, що навіть із погляду егоїстичного інтересу США Вашингтону вигідно тримати баланс сил в ключових регіонах Євразії й боротися із державами квартету хаосу.

Також від відповідних ідей віє невпевненістю США в собі. Тобто гегемон вже не може давати іншим різні блага типу безпеки, торгівлі і різної норми взаємодії так, як це було раніше. Тому і наголос на егоїстичному інтересі і на "могутні, але не всемогутні".

Одним словом – спостерігаємо.