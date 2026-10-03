У Києві оновили правила руху мостами під час повітряної тривоги

У Києві оновили правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Влада просить містян врахувати зміни під час планування поїздок.

Які є обмеження руху транспорту мостами через Дніпро, розповіли в КМВА.

Якими мостами можна їздити під час тривоги?

Рух Південним мостом під час повітряної тривоги з лівого на правий берег здійснюється без обмежень.

Водночас рух із правого на лівий берег обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення сигналу повітряної тривоги, після чого відновлюється.

Виїзд на міст у напрямку з правого на лівий берег здійснюється зі сторони Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

Рух транспорту Подільсько-Воскресенським мостом у разі оголошення або відбою повітряної тривоги припиняється в обох напрямках на 15 хвилин. Після цього рух відновлюється в повному обсязі.

Рух Північним мостом, Дарницьким мостом, мостом Патона та мостом Метро здійснюється без обмежень.

Нагадаємо, що упродовж останніх днів Росія прицільно б'є по столичних мостах. Кілька разів ворог влучив по Південному мосту. Внаслідок цього він повністю перекритий для руху автомобільного транспорту та поїздів метро в обох напрямках.

Вранці 3 жовтня Росія атакувала Північний міст. Ворог пошкодив дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Наразі рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три полоси, із правого на лівий – одна полоса.