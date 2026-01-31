Енергетичний колапс: метро у Києві та Харкові зупинилось через проблеми зі світлом
- У Києві та Харкові метро зупинилося через перебої зі світлом та низьку напругу.
- Ціни на таксі в Києві незначно зросли через проблеми з рухом метро.
Через перебої зі світлом у двох містах України стався збій в роботі метрополітену. Пасажирів повідомляють про тимчасові проблеми.
Про це повідомили на сторінках Харківського метрополітену та Київської міської державної адміністрації.
Дивіться також У кількох областях діють аварійні відключення: яка ситуація зі світлом 31 січня
Що відомо про призупинення руху метрополітенів?
У Києві на деяких станціях зникло світло та припинили працювати ескалатори. Пасажири повідомили, що потяги також зупинилися. Пізніше в КМДА повідомили, що через низьку напругу в столиці від зовнішніх живильних центрів метрополітен тимчасово не може працювати. Про відновлення руху пасажирів повідомлять.
Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій),
– написав міський голова Віталій Кличко.
У Києві тимчасово зупинилося метро: дивіться відео
Тим часом таксі дещо підвищили ціни на таксі. Доїхати з правого на лівий берег можна за понад 900 гривень. Причина – проблеми з рухом метро та підвищений попит.
Ціни на таксі незначно зросли / Скриншот
У метро Харкова також заявили про тимчасову зупинку руху. Там зазначають, що з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово не вдається здійснювати. Об 11:31 відновили рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією метрополітену відновили з тимчасово збільшеними інтервалами, які складають 25 – 30 хвилин.
Що відомо про стан української енергетики?
У п'ятницю, 30 січня, під час бойових дій було пошкоджене обладнання в прифронтових регіонах. Знеструмлення відбулися в Донецькій і Запорізькій областях. Відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики повідомили, що споживання було на відповідному для сезону рівні.
У Києві вдалося повернути світло жителям, однак подають його в будинки по черзі. У столиці запровадили тимчасові нерівномірні графіки. 31 січня в місті довелося запровадити ще й екстрені відключення.
Водночас наразі атак на енергетичні об'єкти України з боку ворога не буде, адже американський лідер Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Путіна не атакувати Київ та інші міста України протягом тижня. Російський диктатор на це погодився.