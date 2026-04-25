В ЗМІ поширили розслідування про ризики "Жовтої стрічки" для людей на ТОТ: що каже аналітикиня

Програми ненасильницького спротиву на окупованих територіях опинилися в центрі скандалу через можливі ризики для цивільних учасників. Йдеться про мільйонне фінансування та суперечки щодо методів роботи та безпеки активістів.

Розслідування було проведене журналістами The Kyiv Independent. Відомо, що йдеться про рух "Жовта стрічка" та "Зла мавка".

Що змогли виявити розслідувачі?

Західні уряди, за даними The Kyiv Independent, могли фінансувати багаторічну програму підтримки "ненасильницького спротиву" на тимчасово окупованих Росією територіях України. Ініціатива, яка діяла понад три роки, була спрямована на розвиток мереж цивільного опору, однак водночас викликала дискусії щодо рівня безпеки учасників і ризиків їхньої діяльності.

Зверніть увагу! Йдеться про рухи, пов'язані з ініціативами "Жовта стрічка" та "Зла Мавка", які, за інформацією з розслідування, заохочували різні форми ненасильницьких дій – від використання української символіки у публічних місцях до більш ризикованих активностей, зокрема фотофіксації та передачі інформації про ситуацію в окупації.

Окремі завдання, за даними журналістів, могли не супроводжуватися достатніми попередженнями про можливі наслідки.

Згідно з матеріалами, вербування активістів часто відбувалося через прості інструменти комунікації, зокрема телеграм-боти, а більшість учасників не мали спеціальної підготовки. Це, як зазначається, могло створювати додаткові ризики в умовах посиленого контролю на окупованих територіях.

Розслідування також стверджує, що через посередницьку компанію IN2, яка базується в Дубаї, програми отримували фінансування від урядів Великої Британії та Канади. У матеріалі йдеться про мільйонні суми витрат і обмежену прозорість розподілу коштів, а також про внутрішні суперечки щодо ефективності та операційної безпеки.

Окрему увагу приділено питанням безпеки активістів. За даними журналістів, у внутрішніх обговореннях неодноразово фіксувалися попередження про можливість ідентифікації учасників російськими спецслужбами через цифрові сліди та відкриті джерела.

Як відреагували на розслідування?

Консультанти проєктів, відкидають претензії та заявляють про маніпулятивний характер поданих висновків. Зокрема, відповідний допис на своїй сторінці у фейсбук опублікувала українська аналітична дослідниця Ганна Шелест, яка є однією з консультанток компанії IN2.

Шелест зазначила, що з 2022 року долучалася до підтримки ненасильницького руху спротиву та сприяла залученню фінансування й експертної допомоги через міжнародні контакти. За її словами, проєкт отримував підтримку у вигляді аналітики, навчання, експертизи та часткового фінансування операційної діяльності.

Вона різко розкритикувала оприлюднені матеріали, заявивши, що в них містяться "маніпуляції та фактологічні помилки", а також що основою розслідування став документ, який, на її думку, містить недостовірну інформацію. Шелест також стверджує, що джерела, на які посилаються журналісти, є упередженими або неправдивими.

Ця стаття не грає на руку Україні чи людям на ТОТ. Вона точно зацікавить наших ворогів і буде з радістю використана в їх пропаганді,

– пише Шелест.

Коментуючи питання участі цивільних у рухах спротиву на окупованих територіях, вона наголосила, що такі люди самостійно ухвалюють рішення про свою участь і усвідомлюють ризики, пов'язані з діяльністю в умовах окупації.

Окремо Шелест заперечила наведені в розслідуванні фінансові оцінки вартості діяльності ініціативи, назвавши їх некоректними та такими, що не мають підтвердженого джерела.

Також вона відреагувала на повідомлення про нібито внутрішні перевірки, заявивши, що Сили спеціальних операцій України не проводили щодо неї жодних розслідувань, і наголосила на відсутності відповідних повноважень у цього органу щодо цивільних осіб.

Що потрібно знати про рух "Жовта стрічка"?

"Жовта стрічка" – український громадський рух ненасильницького спротиву, який сформувався у квітні 2022 року на тимчасово окупованих Росією територіях України. Його учасники використовують жовті стрічки та графіті як символи української присутності та форми мирного опору окупаційній владі. Рух діє на територіях Криму, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Важливо, що кожен осередок має свою автономність. "Жовта стрічка" не має фіксованого членства, проте понад три тисячі активістів беруть участь в різних заходах. Люди отримують завдання, а потім надсилають фотозвіти про виконання.