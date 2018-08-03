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Руками керівника СБУ в Києві Порошенко "знищуватиме" кандидатів на президентське крісло

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Він отримав нагороду від Пшонки за прокурорську діяльність під час Майдану. І ось тепер, на п'ятий рік після Революції Гідності, Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області. Що цікаво, Валендюку вдавалося робити кар'єру при всіх президентах. І навіть уникнути люстрації.

З 31 липня Валендюк – новий очільник управління СБУ Києва та області. Петро Порошенко призначив Олега Валендюка попри його скандальне минуле.

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Усе життя Валендюк працював у прокуратурі. А у 2014 році мав бути люстрований з посади першого заступника прокурора Києва. Але "дивом" уникнув звільнення, бо лише за 5 днів отримав рішення суду – заборонити Генпрокуратурі його звільняти. 

Він керував управлінням представництва прокуратури у всіх судах України. Всі ухвали про заборони акцій, мирних протестів, все представництво прокуратури і перевірки їх законності були в руках цього саме департаменту,
– зазначила директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. 

За день до розстрілу Небесної сотні Валендюк отримав винагороду від тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки – грошову премію, цитую: "за активну участь у вирішенні нагальних питань прокурорської діяльності в умовах складної ситуації, яка виникла в Україні у зв'язку з масовими акціями протесту". І навіть попри це за нової влади кар'єра Валендюка лише йшла вгору. Він був виконувачем обов'язків прокурора Києва, заступником прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим.

Валендюк
Олег Валендюк

Журналісти програми "Схеми" зафіксували, як Валендюк неодноразово відвідував Адміністрацію Президента. І після цього Олег Валендюк отримав посаду в Генпрокуратурі. Але і цього виявилося замало. Нещодавно він намагався очолити територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві. Втім через гучний розголос, конкурс так і не відбувся. Тож тепер керуватиме в СБУ.

Людина, яка через інформацію про неї не потрапила в ДБР, потрапляє керівником спецслужби. І це просто показує, що Порошенко уже у відчаї і робить безглузді кроки, як робила свого часу команда Януковича перед своїм крахом,
– наголосив лідер ГО "Автомайдан" Олексій Гриценко.

Експерти припускають, що Порошенко призначив Валендюка, аби розпочати роботу проти кандидатів у президентське крісло. Адже до виборів нового гаранта залишилося менше року. "Говорить про ті ризики реваншу, які можуть відбуватися в тому числі за рік до проведення виборів", – додала Козаченко.

"Будуть штучні кримінальні справи, будуть проводитися негласні слідчі дії поза законом, збиратиметьсья інформація поза законом, будуть вставлятися прослушки і все інше. Тобто людина буде координувати цю діяльність", – підкреслив Гриценко.

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Тож тепер все залежить від підлеглих Валендюка: чи виконуватимуть вони неправомірні накази свого керівника. А представити нового керівника відомства мають у понеділок. І це не перше одіозне призначення від Порошенка. У червні Президент віддав свою квоту аудитора НАБУ екс-губернатору Донеччини Павлу Жебрівському. А на його місце призначив генерала Служби безпеки України Олександра Куця. 

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва СБУ Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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