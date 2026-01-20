Румунія нарощує військову присутність на кордоні з Україною через російські дрони, – ЗМІ

Румунія посилює військову присутність на кордоні з Україною. Причиною є неодноразове вторгнення безпілотників на територію країни.

Про це розповів румунський міністр оборони Раду Міруце, якого цитує Digi24, передає 24 Канал.

Через що Румунія збільшує кількість військ?

​​У звʼязку з тим, що російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії, Міністерство національної оборони збільшуватиме кількість військовослужбовців на кордоні з Україною.

Як зазначив міністр оборони Раду Міруце, російські безпілотники щонайменше 14 разів були зафіксовані над Румунією.

Наприкінці 2025 року вони були змушені перекидати все більше військ та все більш сучасну техніку до кордону. Міністр заявив, що залежно від рівня небезпеки, в подальшому може бути переведена ще більша численність армії.

Також, румунська армія поступово покращує протиповітряну оборону. Йдеться про кілька десятків військових кадрів, радарів і систем Gepard.

Раду Міруце наголосив, що основна мета зменшити ризик падіння дронів в житлові районах.

Навіть при всіх зусиллях не можна дати стовідсоткової гарантії, що дрони не з'являться в житлових зонах, але цей ризик невеликий,

– заявив він.

Останній серйозний інцидент стався у першій половині січня. Жінка повідомила, що російський безпілотник впав на її подвірʼя, у повіті Вранча, що майже за 200 кілометрів від українського кордону. Дрон не був виявлений румунськими радарами, тому влада не може сказати, коли точно це сталось.

Міністр сказав, що на його оперативний телефон приходять повітряні сповіщення кілька разів за ніч. Через деякі з них підносяться винищувачі F-16. Він наголосив, що якби не було того, що робить румунська армія, ми б щодня бачили новини про нові дрони на території Румунії.

Коли російські дрони залітали на територію Румунії?