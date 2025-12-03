Румунські військові знищили український морський дрон Sea Baby
- Румунська берегова охорона знищила український морський дрон Sea Baby, який становив загрозу для судноплавства в Чорному морі.
- Дрон був помічений на відстані 36 морських миль на схід від Констанци та був знищений шляхом контрольованої детонації після оцінки ризиків.
Військові водолази ВМС Румунії на запит Берегової охорони провели операцію з ліквідації об’єкта у Чорному морі. Як підтвердили у Міністерстві оборони Румунії, ним виявився український морський дрон Sea Baby.
У Румунії його сприйняли як загрозу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Румунії.
Дивіться також Після удару по Ізмаїлу пошкоджено судно з газом: через це у Румунії евакуювали село, – ЗМІ
Що відомо про знищення українського дрона поблизу Румунії?
За інформацією відомства, апарат помітили на відстані приблизно 36 морських миль на схід від портової Констанци. Дрон дрейфував, тож після оцінки ризиків група реагування отримала дозвіл знищити його "шляхом контрольованої детонації".
З початку бойових дій Військово-морські сили Румунії постійно контролюють морську та річкову зону відповідальності, як за допомогою кораблів та літаків з власного обладнання, так і у співпраці з іншими категоріями сил Румунської армії та іншими державами Північноатлантичного альянсу,
– заявили в Міноборони країни.
Росія звинувачує Україну в атаці на танкер біля Туреччини
Російські ресурси звинувачують Україну в атаці на судно Midvolga-2 біля вод Туреччини. У МЗС України це спростовують.
Маршрут судна з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини виглядає дивним і натякає на можливу інсценізацію з боку Росії, заявив Георгій Тихий.