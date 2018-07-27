Румунська компанія запускає авіарейс в Україну

Вже цього року в Україні з'явиться авіарейс, який обєднає Одесу та Бухарест. Запускає його румунська авіакомпанія Tarom з 1 вересня.

Про це повідомляє Аvianews.

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Перельоти будуть тричі на тиждень у середу, пятницю та неділю. Вартість квитків в обидва боки становитиме близько 3,8 тисяч гривень з урахуванням усіх податків та перевезення однієї одиниці багажу.

Для рейсу планують використовувати регіональні турбогвинтові літаки ATR 42/72.

Нагадаємо, із румунського аеропорту в місті Сібіу 26 липня довелося евакуювати усіх пасажирів та проводжаючих через отруйну речовину, оскільки у приміщенні людям ставало погано.