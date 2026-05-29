29 травня, 03:08
Оновлено - 03:14, 29 травня
У румунському місті Галац російський БпЛА врізався у багатоповерхівку
Атака російських безпілотників вночі 29 травня призвела до руйнувань у Румунії. Зокрема, постраждало місто Галац, розташоване неподалік українського Рені.
Про це пише румунське видання agerpres.ro та свідчать фото й відео очевидців. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Вибух у Галаці в Румунії після атаки БпЛА: дивіться відео очевидців
Наслідки атаки дрона у Румунії на житлову багатоповерхівку / Фото очевидців