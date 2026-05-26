Сили оборони спростовують фейк росіян про захоплення села Рясне на Сумщині

Російські пропагандисти заявили про нібито захоплення села Рясне у Сумській області. У Силах оборони заперечили заяви ворога та запевнили, що там ситуація під контролем.

Про це 26 травня заявив 14-й армійський корпус ЗСУ.

Яка ситуація у Рясному?

У армійському корпусі заявили, що російські ресурси активно поширюють інформацію про нібито взяття села Рясне Краснопільської громади на Сумщині. Ворог стверджує, що населений пункт захопили підрозділи 34-ї ОМСБр Росії. До того ж вони кажуть про буцімто "розгром" інших сіл.

У ЗСУ назвали заяви пропагандистів черговим ІПСО та спростували захоплення Рясного.

Підрозділи Сил оборони України тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування загарбників та завдають противнику значних втрат у живій силі,

– запевнили у 14-му армійському корпусі.

Бійці наголосили, що неправдиві заяви росіян – чергова спроба виправдати власні невдачі.

Населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України, ситуація повністю керована,

– додали у ЗСУ.

Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати ворожі інформаційні вкиди та маніпуляції.

Чи націлились росіяни на Суми?

Раніше повідомлялось, що російська армія не полишає намірів захопити якомога більшу територію України. Зокрема, вони націлились на один з обласних центрів – Суми або Харків. Водночас у зоні відповідальності 8 корпусу Десантно-штурмових військ ворог тиснув саме на Сумському напрямку.

Військові зазначали, що попри спроби наступів агресору не вдасться досягти заявленої цілі.