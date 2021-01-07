Рятувальники оголосили про небезпеку: у яких областях буде найскладніша ситуація
-
Рятувальники 7 січня оголосили в Україні І рівень небезпеки, жовтий. Синоптики прогнозують, що у ніч з 7 на 8 січня випаде мокрий сніг, а дороги вкриє ожеледиця.
Погодні умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Актуально Прогноз погоди на 8 січня: в Україні буде хмарно, місцями туман
Шановні водії, будьте уважними та обережними! Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та уникайте небезпечних маневрів,
– мовиться у повідомленні.
Де буде найгірша ситуація
- На Чернігівщині;
- На Полтавщині;
- На Сумщині;
- На Дніпропетровщині;
- У Запорізькій області;
- На Київщині.
Окрім того, синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Без нагальної потреби уночі краще не виходити з дому.
Поділитися новиною