Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов: ожеледиця та туман на дорогах
07:49, сьогодні 212 Читать новость на русском
Стихія в Україні набирає обертів. Відтак в частині областей України на дорогах можлива ожеледиця.
Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій, за даними УкрГідрометцентру, 24 січня на дорогах країни ожеледиця.
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У Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с; вранці у Карпатах туман, видимість 200-500 м.
Джерело: 24 Канал
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