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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саакашвілі не прийде на допит в СБУ 22 грудня – адвокат

15:45, сьогодні 1412 Читать новость на русском
Саакашвілі не зможе прийти на допит до СБУ в п'ятницю
Саакашвілі не зможе прийти на допит до СБУ в п'ятницю / Фото з відкритих джерел

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі не зможе з'явитися на допит до Служби безпеки України у п'ятницю, 22 грудня.

Про це повідомив адвокат політика Руслан Чорнолуцький, передає "Українська правда".

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"У нас 22 грудня апеляція на 11:15, тому ми не можемо піти на допит, це – перше, друге – повісток ніяких ми не отримували", – сказав він.

За словами юриста, повістка на допит за законом має прийти за три дні до його проведення, але такої повістки сторона Саакашвілі поки що не отримувала "ані на руки, ані поштою, ані на Михайла адресу на Костьольній, 7, ані на мою адресу для листування".

Ми не відмовляємося йти на допит, ми готові це зробити, але тоді, коли прийде до нас повістка,
– додав Чорнолуцький.

Адвокат Саакашвілі зазначив, що йому вже дзвонили з СБУ і пропонували прийти на допит 22 грудня, але він їм сказав, що на жаль, у цей день лідер партії "Рух нових сил" не зможе через апеляцію, розгляд якої може затягнутися на вісім годин.

"Тепер ми очікуємо інший день від СБУ і ми очікуємо повістку, яка прийде поштою", – наголосив правозахисник.

Щодо повідомлень в ЗМІ, що Саакашвілі отримав документи на виїзд до Нідерландів, Чорнолуцький сказав, що нічого не знає про це.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня Міхеїл Саакашвілі прибув у ГПУ, проте на допит йти відмовився і заявив, що його кримінальна справа має бути передана до СБУ.

Згодом, ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що лідера партії "Рух нових сил" викликають на допит до Служби безпеки України 22 грудня.

Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Новини політики СБУ
Джерело: 24 Канал
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